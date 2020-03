Viele Schülerinnen und Schüler in der Euroherz-Region mussten teilweise in dieser Woche schon daheim bleiben. Der Grund: Der Corona-Virus. Jetzt steht fest: Alle Schulen in Bayern werden wegen der Krise geschlossen – bis zu den Osterferien am 6.April. Das hat die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfahren. Auch die Kindergärten und Kitas schließen bayernweit.