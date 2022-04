Bayern kassieren 31-Punkte-Niederlage in Oldenburg

Titelfavorit FC Bayern München hat in der Basketball-Bundesliga eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen.

Das Team von Trainer Andrea Trinchieri unterlag bei den EWE Baskets Oldenburg mit 75:106 (30:49) und verpasste damit den Anschluss an Tabellenführer Telekom Baskets Bonn, der mehr Spiele absolviert hat. Die Münchner konnten damit den positiven Trend nach dem klaren Euroleague-Heimsieg gegen Belgrad nicht bestätigen. Das Spiel in Oldenburg fand wegen coronabedingter Terminschwierigkeiten weniger als 24 Stunden nach dem Euroleague-Duell statt.

Bester Werfer der Gastgeber war Spielmacher Max Heidegger mit 31 Zählern. Für die Münchner trafen Jason George (20), Joshua Obiesie (18) und Andreas Obst (15) zweistellig. Oldenburg holte einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf und hat nun vier Siege mehr als die Fraport Skyliners aus Frankfurt sowie die Gießen 46ers, die am Samstagabend mit 81:95 in Heidelberg verloren.

Die Telekom Baskets Bonn festigten ihre Tabellenführung am Abend durch das 97:88 (62:49) gegen die Riesen Ludwigsburg. Javontae Hawkins mit 24 und Parker Jackson-Cartwright mit 21 Punkten waren maßgeblich am Erfolg beteiligt. Die Gäste hatten in Jonas Radebaugh (20 Punkte) und Ethan Happ (19) ihre besten Werfer.