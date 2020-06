Bayern kann Titel fix machen: Ohne Lewandowski und Müller

München (dpa/lby) – Der FC Bayern kann am Samstag (18.30 Uhr) die achte deutsche Fußball-Meisterschaft nacheinander perfekt machen. Wenn Borussia Dortmund am Nachmittag überraschend bei Fortuna Düsseldorf verliert, würde das Münchner Ensemble von Trainer Hansi Flick nach einem eigenen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach den Titel feiern können. «Soweit denken wir noch nicht», sagte Flick. «Wir schauen auf uns und dass wir unsere Spiele gewinnen.»

Die Münchner müssen gegen die Gladbacher schwerwiegende Ausfälle verkraften. Der beste Liga-Torjäger, Robert Lewandowski, und der beste Vorlagengeber, Thomas Müller, fehlen wegen Gelb-Sperren. Auf Mittelfeldakteur Thiago müssen die Münchner nach einer Leistenoperation einige Wochen verzichten. Im Sturm winkt dem 19-jährigen Niederländer Joshua Zirkzee eine Einsatzchance in der Startelf.

Der FC Augsburg ist erst am Sonntag an der Reihe. Dann laufen die Schwaben in einem Kellerduell beim FSV Mainz 05 auf.