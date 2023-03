Bayern in Stuttgart gefordert, Augsburg will Heimsieg

Der FC Bayern München ist vor dem großen Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain erst noch in der Fußball-Bundesliga gefordert. Der deutsche Rekordmeister gastiert am Samstag (18.30 Uhr) beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart. Trainer Julian Nagelsmann erwartet, dass seine Spieler den vollen Fokus auf diese Aufgabe richten. Begründung: «Wir haben in der Bundesliga keine zehn Punkte Vorsprung.»

In Stuttgart kann sich jeder Bayern-Profi auch persönlich für die folgende Partie gegen Paris empfehlen. Am kommenden Mittwoch geht es um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Das Achtelfinal-Hinspiel in Paris hatten die Bayern mit 1:0 gewonnen.

Der FC Augsburg strebt bereits am Nachmittag (15.30 Uhr) gegen den SV Werder Bremen den nächsten Bundesliga-Heimsieg an. Die ersten drei Heimspiele in diesem Jahr konnte der FCA jeweils mit 1:0 gewinnen. Alle drei Partien fanden aber abends unter Flutlicht statt. Beim 1:0 in der Hinrunde in Bremen konnte FCA-Torwart Rafal Gikiewicz einen Elfmeter halten.