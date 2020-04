Bayern: Geschäfte können weiterhin länger geöffnet bleiben

Bayerns Geschäfte können weiterhin länger geöffnet bleiben. Die entsprechende Allgemeinverfügung hat das Bayerische Arbeitsministerium bis zum 19. April verlängert. Die Sonderöffnungszeiten gelten aber nicht für die Osterfeiertage Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäften leisten in diesen Tagen Enormes und sollen auch die Möglichkeit haben, ein paar ruhige Tage zu Hause mit ihren Familien zu verbringen. Für die Menschen in Bayern bleiben genug Möglichkeiten, ihre Einkäufe rund um die Osterfeiertage zu erledigen“, so Ministerin Trautner.