Bayern gegen Hertha wohl ohne Coman: Goretzka und Alaba fit

München (dpa) – Der FC Bayern muss im Heimspiel gegen Hertha BSC wohl auf Kingsley Coman verzichten. Der Franzose klagte nach dem Supercup gegen Borussia Dortmund über muskuläre Probleme und brach deshalb am Samstag das Training ab, wie Coach Hansi Flick berichtete. Der deutsche Fußball-Serienmeister empfängt die Hertha am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) zum Abschluss des dritten Bundesliga-Spieltags. «Wir müssen gucken, wie das ganze verläuft», sagte Flick über Comans Zustand. «Es ist nicht ganz so optimal, es wird alles sehr, sehr eng.»

Der 24-Jährige wäre nach Leroy Sané der bereits zweite Ausfall im offensiven Mittelfeld der Bayern. Dagegen seien David Alaba in der Abwehr und Leon Goretzka für das Mittelfeld wieder fit, nachdem die zwei im Supercup gegen den BVB (3:2) nicht gespielt hatten.

Die Münchner wollen nach der 1:4-Niederlage in Hoffenheim wieder eine Siegesserie starten. Der unerwartete Patzer im Kraichgau sei «abgehakt», berichtete Flick. Zugleich aber warnte er vor den Hauptstädtern: «Wir wissen, dass Hertha eine enorme Qualität hat.»