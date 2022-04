Bayern gegen Dortmund vor Titelgewinn – Fürth droht Abstieg

Der FC Bayern will gegen Borussia Dortmund seine zehnte deutsche Fußball-Meisterschaft am Stück perfekt machen. Nach der kürzlichen Enttäuschung in der Champions League und dem frühen Aus im DFB-Pokal wäre ein Titelgewinn der Münchner gegen den Dauerrivalen besonders schön. «Wir wollen im Heimspiel Meister werden», betonte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Bundesliga-Kracher am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).

Der künftige Dortmunder Niklas Süle soll nach auskurierter Grippe in den Kader zurückkehren. Abwehrkollege Lucas Hernández steht ebenfalls wieder zur Verfügung. Ein Einsatz von Außenstürmer Kingsley Coman ist aufgrund von Schmerzen im Sprunggelenk hingegen fraglich.

Für die SpVgg Greuther Fürth könnte der Abstieg in die 2. Liga an diesem Samstag bereits endgültig besiegelt sein. Die Franken müssen zuhause gegen Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) gewinnen, um den wohl sicheren Abstieg weiter zu vertagen. Trainer Stefan Leitl fehlen allerdings nach positiven Corona-Tests in Jamie Leweling und Max Christiansen zwei Stammkräfte.

Der FC Augsburg hofft am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim VfL Bochum auf wichtige Punkte im Abstiegskampf.