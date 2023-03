Bayern-Fußballerinnen wollen an Spitze: «Müssen gewinnen»

Die Fußballerinnen des FC Bayern München wollen mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. «Es ist für uns ein enorm wichtiges Spiel und wir müssen gewinnen, das wissen wir», sagte Defensivspielerin Glódís Perla Viggósdóttir vor dem Duell gegen das Team aus Niedersachsen am Samstag in München (17.55 Uhr/ARD und Magenta Sport). Mit einem Erfolg würde die Mannschaft von Trainer Alexander Straus sechs Spieltage vor Saisonende die Tabellenführung in der Bundesliga übernehmen.

Nach dem 1:0 in der Champions League gegen den Arsenal WFC starten die Münchnerinnen mit Rückenwind in das Spiel gegen Wolfsburg. «Aber wir können besser spielen, als wir das gegen Arsenal gezeigt haben», sagte Viggósdóttir. Dafür forderte die Isländerin von ihrer Mannschaft mehr Effizienz vor dem gegnerischen Tor.

Die Rivalität Bayern gegen Wolfsburg begann 2013. Seither kommen die Meisterinnen ausschließlich aus Wolfsburg (7 Titel) oder München (3), die Partie ist zum Nord-Süd-Gipfel mutiert. Auch in dieser Saison dürfte die Schale an den VfL oder den FCB gehen, nach 15 von 22 Spieltagen liegen die Wölfinnen mit 42 Punkten knapp vor den Münchnerinnen (40). Dritte ist Eintracht Frankfurt (35).