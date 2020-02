München (dpa/lby) – Der FC Bayern München hat seine Torjägerin Lineth Beerensteyn weiter an sich gebunden. Die Vize-Weltmeisterin aus den Niederlanden verlängerte ihren Vertrag bis 2022, wie der Verein aus der Frauen-Fußball-Bundesliga am Freitag bekanntgab. Die heute 23-Jährige war 2017 an die Isar gekommen. In der aktuellen Saison erzielte sie sieben Treffer und ist damit zusammen mit Jovana Damnjanović die erfolgreichste Torjägerin im Team von Jens Scheuer.