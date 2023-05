Bayern-Fußballerinnen nach 1:0 auf Meisterkurs

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Das Team von Trainer Alexander Straus besiegte am drittletzten Spieltag der Bundesliga den Tabellenvierten TSG 1899 Hoffenheim dank eines Kopfballtreffers von Nationalstürmerin Lea Schüller (26. Minute) mit 1:0 (1:0). Damit bauten die Münchnerinnen vor 2500 Zuschauern am ausverkauften Bayern-Campus ihren Vorsprung auf den Dauerrivalen VfL Wolfsburg auf vier Punkte aus.

Titelverteidiger Wolfsburg tritt am Sonntag (13.00 Uhr/Magenta TV) beim Dritten Eintracht Frankfurt an, dabei werden über 16 000 Zuschauer im Deutsche Bank Park erwartet. Die Bayern-Spielerinnen holten zuletzt 2021 die Meisterschale.

Dieses Wochenende gilt als vorentscheidend im Titelkampf, da Wolfsburg und München letztmals auf Spitzenteams treffen. Die Münchnerinnen müssen noch bei Bayer Leverkusen und gegen Turbine Potsdam antreten, die Wolfsburgerinnen beim SV Meppen und gegen den SC Freiburg.

Die Frankfurterinnen haben nach der Niederlage von Hoffenheim beste Chancen auf den dritten Champions-League-Platz, da sie noch vor ihrem Spiel drei Punkte vor der TSG liegen. Die Wolfsburgerinnen hatten sich Anfang März einen 1:2-Ausrutscher gegen Hoffenheim erlaubt, der ihnen am Ende den Titel kosten könnte. Das Team um EM-Star Alexandra Popp steht aber im Endspiel des DFB-Pokals und der Champions League.