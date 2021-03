Bayern-Fußballerinnen entschlossen vor CL-Viertelfinale

München (dpa/lby) – Die Fußballerinnen des FC Bayern wollen sich eine starke Ausgangsposition für das Erreichen des Halbfinales in der Champions League erarbeiten. Die Münchnerinnen empfangen am Mittwoch (19.00 Uhr) im Viertelfinalhinspiel den schwedischen Fußball-Rekordmeister FC Rosengard aus Malmö. Das Rückspiel ist für den 1. April datiert.

«Wir als FC Bayern – als einzelne Spielerinnen und als Club insgesamt – haben höhere Ansprüche und geben uns damit nicht zufrieden. Unser Weg darf im Viertelfinale noch nicht zu Ende sein. Dazu sind wir alle fest entschlossen», verkündete die dänische Verteidigerin Simone Boye Sörensen, die im Januar 2019 von Rosengard nach München gewechselt war.

Die Münchnerinnen gehen mit dem Selbstvertrauen von 23 Siegen in 23 Pflichtspielen in die Partie. «Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen, mit diesem Motto gehen wir jedes Mal auf den Platz. Spiel für Spiel», sagte Sörensen. In Schweden fängt die neue Saison erst an, Rosengard steckt daher in der Saisonvorbereitung.

