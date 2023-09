Die Fans des SC Freiburg machen mächtig Stimmung gegen die Bayern-Fußballerinnen. Am Ende schwärmen alle von der Atmosphäre im (…)

Die Bundesliga-Spielzeit der Fußballerinnen nach der verpatzte WM in Australien beginnt in Freiburg vor über 13.000 Fans. Meister FC (…)

Der zeitweise vom FC Bayern umworbene spanische Torwart Kepa Arrizabalaga hat seine Absage an die Münchner und die Entscheidung (…)

Matthäus zu Bayerns Transfer-Aktivitäten: «Zu hektisch»

Zu hektisch und zu viele Namen nach außen getragen - Lothar Matthäus kritisiert, was der FC Bayern in der Wechselperiode so machte. (…)