Bayern-FDP beendet Parteitag in Hirschaid

Mit jeder Menge Antragsberatung geht heute der zweitägige Landesparteitag der Bayern-FDP zu Ende. Rund 400 Delegierte haben seit Samstag im «Energiepark» im oberfränkischen Hirschaid an der Veranstaltung teilgenommen, in deren Mittelpunkt die Grundsatzrede von Landeschef Martin Hagen am Samstagmittag stand. Darin hatte Hagen, der auch Chef der FDP-Fraktion im bayerischen Landtag ist, seine Partei auf die kommenden Monate bis zur Landtagswahl im Herbst 2023 eingeschworen.

«Unser Anspruch ist klar, wir wollen Bayern gestalten», sagte Hagen unter großem Applaus der Delegierten. Wie im Bund wolle die FDP auch in Bayern Regierungsverantwortung übernehmen.

Unter dem Motto «Neue Energie für Bayern» steht der Parteitag zudem ganz im Zeichen der aktuellen Debatte über die Energieversorgung im Freistaat. Hierzu wollten die Freidemokraten einen Leitantrag verabschieden. Im 19-seitigen Entwurf des Papiers sprechen sich die Autoren für einen breitgefächerten Mix an Energieträgern und einen Energiemarkt aus, der «nach den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft» zum Wohle aller funktioniere.