Bayern fährt runter: Wertstoffhöfe ab morgen dicht

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, bleiben die Wertstoffhöfe in Stadt und Landkreis Hof ab morgen geschlossen. Die Maßnahme gilt zunächst bis Ende des Monats, so der Abfallzweckverband Stadt und Landkreis Hof. Mit Einschränkungen geöffnet bleibt das Abfall-Service-Zentrum Silberberg (ASZ). Dort werden nur Abfälle angenommen, die nicht aus privaten Haushalten stammen. Grundsätzlich ausgeschlossen sind Kleinmengen und private Anlieferungen. Eine Bezahlung ist nur noch mit Karte möglich. Das ASZ ist lediglich Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 17 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Nicht betroffen sind die Abfuhr der Restmüll-, Papier- und Biotonne. Die Sperrmüllabfuhr im Landkreis Hof wird derzeit noch aufrecht erhalten – in der Stadt Hof wird sie ab morgen (18.03.) vorübergehend eingestellt. Leichtverpackungsabfälle, Glasverpackungen und Altkleider können wie gewohnt über die Behälter an den Wertstoffinseln entsorgt werden.