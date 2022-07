Bayern eröffnen Euroleague-Saison gegen Fenerbahce

Die Basketballer des FC Bayern München starten mit einem Heimspiel gegen den türkischen Club Fenerbahce Beko Istanbul in die neue Euroleague-Saison. Wie die europäische Top-Liga am Donnerstag mitteilte, findet die Partie am 6. Oktober um 20.30 Uhr im Münchner Audi Dome statt. In der abgelaufenen Spielzeit war das Team von Trainer Andrea Trinchieri im Viertelfinale am FC Barcelona gescheitert und hatte den erstmaligen Einzug eines deutschen Teams ins Final Four knapp verpasst.