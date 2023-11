Bayern-Coach Tuchel: Platz «zu gut, um es abzusagen»

Thomas Tuchel sieht die schwierigen Platzverhältnisse im DFB-Pokalspiel bei Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken gelassen. «Ich glaube, er ist zu gut, um es abzusagen. Er sieht besser aus, als er ist», sagte der Bayern-Trainer kurz vor dem Spiel am Mittwochabend in der ARD. «Das reicht natürlich nicht, um ein Spiel abzusagen, ist doch klar», ergänzte der 50-Jährige mit Blick auf nach starken Regenfällen tiefen Rasen im Ludwigsparkstadion.

In Stürmerstar Harry Kane, der die Oberschenkelrückseite gespürt habe («verspannt»), Jamal Musiala («bisschen kränklich») und Kingsley Coman («umgeknickt») verzichtete Tuchel auf drei potenzielle Stammspieler in der Startelf. Keine Frage sei es gewesen, den lange verletzten Nationaltorhüter Manuel Neuer wegen der schwierigen Platzverhältnisse nicht von Beginn an spielen zu lassen, meinte Sportdirektor Christoph Freund.