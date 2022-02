Bayern-Coach klagt über Belastung: «Physisch zu viel»

München (dpa/lby) – Nach dem Sieg in der Basketball-Euroleague gegen Maccabi Tel Aviv hat Bayern-Coach Andrea Trinchieri den Spielplan kritisiert. «Physisch ist dieser Spielplan zu viel», sagte Trinchieri nach einem hart umkämpften 70:52 (30:29) gegen den israelischen Rekordmeister am Donnerstag in München.

«Wir versuchen, die NBA zu kopieren. Aber das geht nicht ohne die gleichen Voraussetzungen», betonte Trinchieri. In der NBA gibt es 82 Spiele in der regulären Saison. «Da kannst du mal eine Niederlage korrigieren», sagte der 53 Jahre alte Coach. Der FC Bayern hingegen hat in der Euroleague vor der K.o.-Phase nur 34 Spiele. Von den 18 Teams kommen acht in die Playoffs.

«Deswegen ist es schwierig, alles zu haben, gute Qualität, schnelles Spiel, wenn du alle 48 Stunden spielst. Die Wichtigkeit eines einzigen Spiels ist nicht vergleichbar mit der NBA», sagte er.

Mit dem Auftritt seines Teams hingegen zeigte sich Trinchieri zufrieden. «Wir haben Tel Aviv bei 52 Punkten gehalten und hatten einen sehr brauchbaren Tag gegen Wilbekin», lobte Trinchieri seine Mannschaft. Bei Tel Aviv war Scottie Wilbekin mit 20 Punkten der beste Werfer, bei den Münchnern war es Corey Walden (13).

Auch Nick Weiler-Babb, der starke Akzente gegen die Israelis setzen konnte, lobte den Auftritt seiner Teamkollegen. «Wir sind in der zweiten Halbzeit mit viel Energie rausgekommen und haben etliche Stopps und Korberfolge hinbekommen», sagte der US-Amerikaner. Mit dem Sieg gegen Tel Aviv bestätigen die Bayern ihre zuletzt starke Form: Wettbewerbsübergreifend haben sie sieben ihrer vergangenen acht Partien gewonnen.

