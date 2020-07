Bayern: Bewölkt, regnerisch und windig

München (dpa/lby) – Das Wetter in Bayern wird bewölkt, regnerisch und windig. Auch einzelne Gewitter mit Starkregen sind am Mittwoch in einigen Teilen Bayerns möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 25 Grad. Die Gewitter können bis in die Nacht zum Donnerstag dauern, wobei es nachts auf 9 bis 14 Grad abkühlt.

Auch der Donnerstag wird laut den Meteorologen wolkig und regnerisch bei maximalen Temperaturen von 16 bis 20 Grad. Kurze Auflockerungen kann es hingegen in Franken geben.