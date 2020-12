Bayern beschließt schärfere Corona-Regeln: Ausgangsbeschränkungen ab Mittwoch

Im bayerischen Teil der Euroherz-Region sind momentan der Landkreis Wunsiedel und die Stadt Hof Corona-Hotspots. Ab Mittwoch soll es dort nächtliche Ausgangssperren zwischen 21 und 5 Uhr geben. Das hat das Kabinett in einer Sondersitzung beschlossen. Außerdem geht es ab der 8. Klasse wieder ins Homeschooling. Die Stadt Hof möchte schon vor Mittwoch stärkere Einschränkungen, da die Inzidenz über die 300er-Marke gesprungen ist. Mehr Infos dazu bekommt ihr auch auf euorherz.de. Auch für den Rest Bayerns gibt es schärfere Corona-Regeln ab Mittwoch. Ministerpräsident Markus Söder:

Dann will der Freistaat auch wieder den Katastrophenfall ausrufen. Außerdem müssen alle Schulen ab der 8. Klasse in den Wechselunterricht und im Freien gilt ein Alkoholverbot. Auch den kleinen Grenzverkehr setzt Bayern aus und in Seniorenheimen gelten wieder größere Einschränkungen. Die Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen sollen nur über Weihnachten gelten. Dann dürfen sich maximal zehn Personen treffen.