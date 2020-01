Bayern bei Hybriden und Elektroautos in Deutschland vorne

Flensburg/München (dpa/lby) In keinem anderen Bundesland wurden vergangenes Jahr mehr Elektro-Pkw und Hybride neu zugelassen als in Bayern. Mit insgesamt 73 826 dieser elektrifizierten Fahrzeuge liegt der Freistaat weit vor Nordrhein-Westfalen mit 58 282 und Baden-Württemberg mit 50 286, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg hervorgeht. Inzwischen liegt der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge an den insgesamt 732 774 Neuzulassungen in Bayern bei 10,1 Prozent. Das ist der drittgrößte Anteil hinter den beiden Stadtstaaten Berlin und Bremen. Deutscher Durchschnitt waren 8,4 Prozent.

Diesel und Benziner waren in Bayern 2019 dagegen auf dem Rückzug. Insgesamt sanken die Pkw-Neuzulassungen von Benzinern um 2,6 Prozent, von Dieseln um 0,7 Prozent. Die gesamten Neuzulassungen in Bayern legten dagegen um 3,3 Prozent zu.