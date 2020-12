Bayern bei Bayer: Kimmich auf der Bank, Goretzka nicht

Leverkusen (dpa) – Nationalspieler Joshua Kimmich sitzt im Liga-Hit bei Bayer Leverkusen zumindest wieder auf der Bank des FC Bayern München. Der 25-Jährige hatte wegen einer Operation am Außenmeniskus Anfang November zuletzt acht Pflichtspiele verpasst. Noch nicht wieder im Kader steht Nationalmannschafts-Kollege Leon Goretzka, der beim 1:1 in der Vorwoche bei Union Berlin angeschlagen ausgewechselt worden war. Im Vergleich zum 2:1 unter der Woche gegen den VfL Wolfsburg nahm Trainer Hansi Flick nur eine Änderung vor: Der defensivere Alphonso Davies ersetzt Leroy Sané.

Leverkusens Coach Peter Bosz nahm gegenüber dem 4:0 am Mittwoch beim 1. FC Köln zwei Wechsel vor: Für Mitchell Weiser und Wendell rücken Edmond Tapsoba und Daley Sinkgraven in die Startelf. Bayer geht als Tabellenführer in das Duell mit den zweitplatzierten Bayern, nach dem 0:0 von RB Leipzig zuvor gegen den 1. FC Köln reicht der Werkself ein Punkt, um als Spitzenreiter Weihnachten zu feiern und ins neue Jahr zu gehen.