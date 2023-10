Bayern beginnen in Kopenhagen ohne Goretzka

Der FC Bayern München startet im ersten Auswärtsspiel dieser Champions-League-Saison ohne Leon Goretzka und Thomas Müller. Die beiden Fußball-Nationalspieler sitzen am Dienstagabend im Parken-Stadion gegen den FC Kopenhagen auf der Ersatzbank. Trainer Thomas Tuchel setzt im Mittelfeld auf Konrad Laimer als Nebenmann von Kapitän Joshua Kimmich.

Neu in die Münchner Startelf kommt im Vergleich zum 2:2 am vergangenen Samstag im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig nur Noussair Mazraoui für Goretzka. Der Marokkaner rückt rechts in die Abwehrreihe, wo gegen die Leipziger noch Laimer verteidigte. Die Bayern waren vor zwei Wochen mit einem 4:3 gegen Manchester United in die Gruppe A gestartet. Kopenhagen spielte zum Auftakt bei Galatasaray Istanbul 2:2.