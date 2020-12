Bayern-Basketballer: Zwei Neue im Kader

München (dpa/lby) – Die Basketballer des FC Bayern München haben zwei neue Spieler verpflichtet. Power Forward James Gist (34) und Guard D.J. Seeley (31) sollen die Münchner bis zum Saisonende verstärken. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, haben deren amerikanische Landsmänner Malcolm Thomas und T.J. Bray den Verein verlassen.

Thomas habe um die Auflösung seines Vertrages gebeten, Bray werde bis zum Saisonende an den spanischen Erstligisten Basket Saragossa ausgeliehen. Von dort kommt Seeley. Gist spielte zuletzt bei Roter Stern Belgrad. Die Münchner sind mit drei Siegen in drei Spielen in die neue Saison der Bundesliga gestartet. In der Euroleague gab es in elf Spielen sieben Erfolge.