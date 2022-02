Bayern-Basketballer verlängern Vertrag mit Lucic bis 2025

München (dpa/lby) – Die Basketballer des FC Bayern planen langfristig mit Flügelspieler Vladimir Lucic. Wie der Bundesligist aus München am Dienstag mitteilte, hat der 32-Jährige seinen auslaufenden Vertrag um weitere drei Jahre bis Sommer 2025 verlängert. Der Co-Kapitän der Bayern und serbische Nationalspieler läuft bereits seit 2016 für den fünfmaligen deutschen Meister auf. Er war damals von Valencia BC gekommen.

«Wir sind sehr glücklich und stolz, dass wir unseren Fans in Vladimir Lucic auch in den nächsten drei Jahren einen der nachweislich besten Spieler Europas präsentieren können», sagte Vereinspräsident Herbert Hainer. «Diese wertvolle Weiterverpflichtung unterstreicht unsere Ambitionen, uns mittelfristig in der europäischen Spitze etablieren zu wollen.» Hainer betonte: «Er ist nicht nur ein exzellenter Spieler, sondern auch ein echter Anführer.»

«Vladimir ist ein außergewöhnlicher Spieler, den viele Vereine gerne in ihren Reihen hätten. Er weiß das und trotzdem bleibt er mit seiner Familie bei uns und in München. Das ist ein großer Erfolg für unseren Verein, eine echte Auszeichnung, die uns allen hier sehr viel bedeutet», sagte Geschäftsführer Marko Pesic. «Wir mussten sicher stellen, dass der für uns wichtigste Spieler langfristig hier bleibt.»

Lange verhandelt werden musste Pesic zufolge nicht. «Er hat gesagt, er will bleiben», äußerte der frühere Nationalspieler, der seinen Vertrag vor Kurzem ebenfalls bis Mitte 2025 verlängert hatte.

© dpa-infocom, dpa:220208-99-27843/2