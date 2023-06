Bayern-Basketballer setzten auf Weidemann und Brankovic

Die ausgeliehenen Basketball-Profis Nelson Weidemann sowie Danko Brankovic werden in der neuen Spielzeit zum Kader des FC Bayern München zählen. «Nach seiner sehr soliden Entwicklung in der anspruchsvollen Adria-Liga begrüßen wir Danko endgültig bei uns, er hat sich physisch und technisch sehr verbessert und wird uns im Front-Court eine zusätzliche Dimension geben», sagte Sportchef Baiesi laut Mitteilung über Center Brankovic. Den 22-jährigen Kroaten hatten die Bayern vor einem Jahr mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet und ihn umgehend per Leihe an den Belgrader Ausbildungsverein KK Mega Basket ausgeliehen.

Der 24 Jahre alte Guard Weidemann stammt aus dem Nachwuchsprogramm der Bayern. «Nelson hat mehrere Jahre ganz bewusst verschiedene Stationen absolviert mit dem Ziel, dass er irgendwann zu uns zurückkehrt und unser Team bereichert. Wir hatten seine Route gemeinsam entworfen und dieser Weg hat sich wirklich ausgezahlt – wir freuen uns sehr, dass einer unserer Jungs zurückkehrt», sagte Baiesi. Von 2019 an erhielt er zunächst in Bamberg mehr Spielpraxis, im Jahr darauf in Göttingen und in den beiden vergangenen Jahren in Chemnitz. Ende Februar 2023 debütierte Weidemann unter Bundestrainer Gordon Herbert in der Nationalmannschaft.

Die Münchner treiben mit ihrem neuen Trainer Pablo Laso die Planungen für die neue Saison voran. Der frühere spanische Nationalspieler Laso trainierte zwischen 2011 und 2022 sehr erfolgreich Real Madrid und führte das Team unter anderem zu sechs Meisterschaften und zwei Euroleague-Titeln.

Die Münchner blicken trotz des Pokalsieges auf eine insgesamt nicht zufriedenstellende Saison zurück. In der Meisterschaft scheiterten sie im Halbfinale, in der Euroleague verfehlten sie klar den erhofften Einzug in die Playoffs, bei denen sie konstant Teilnehmer sein wollen. Nach einem hoch dotierten Sponsorendeal mit BMW erhofft sich der FC Bayern weiteren Schub durch künftige Spiele im neuen SAP Garden. Dort soll von der Saison 2024/25 an eine noch nicht feststehende Anzahl von Spielen ausgetragen werden.