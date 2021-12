Bayern-Basketballer «mittelfristig» ohne Hilliard

München (dpa) – Die Basketballer des FC Bayern München müssen «mittelfristig» auf Topscorer Darrun Hilliard verzichten. Der 28 Jahre alte US-Amerikaner habe sich im Training eine Knieverletzung zugezogen, teilte der fünfmalige deutsche Meister am Donnerstagabend mit. Wie lange der Guard dem FCB fehlen werde, könne erst «bei einem Nachuntersuchungstermin in etwa einem Monat» präzisiert werden. Hilliard war zuletzt bei der knappen Europa-League-Niederlage in Moskau mit 28 Punkten der erfolgreichste Spieler des Spieltags.

