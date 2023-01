Bayern-Basketballer mehrere Wochen ohne verletzten Harris

Die Basketballer des FC Bayern müssen mehrere Wochen auf Flügelspieler Elias Harris verzichten. Wie die Münchner mitteilten, hat sich der 33 Jahre alte frühere Nationalspieler beim 91:84 in der Euroleague gegen Virtus Bologna am Freitag «bei einem unglücklichen Zusammenprall schmerzhaft am rechten Fuß» verletzt. Neben Harris muss die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri auch weiter auf die verletzten Vladimir Lucic und Andreas Obst verzichten. Der FC Bayern hatte zuletzt auf seine Personalprobleme reagiert und Aufbauspieler D.J. Seeley zurückgeholt.