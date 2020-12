Bayern-Basketballer fahren zehnten Euroleague-Sieg ein

München (dpa) – Die Basketballer des FC Bayern München sind in der Euroleague in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nachdem der Bundesliga-Spitzenreiter am Mittwoch bei Zenit St. Petersburg verloren hatte (75:79), setzte er sich am Freitagabend zu Hause mit 77:66 (38:30) gegen den spanischen Club Baskonia Vitoria-Gasteiz durch. Nach 15 Spielen haben die Münchner im höchsten europäischen Wettbewerb zehn Siege auf dem Konto. Bester Werfer der Partie war Bayerns Jalen Reynolds mit 21 Punkten. Er sagte: «Wir wollten auf die Niederlage antworten, und das ist uns gelungen.»

Nach einem verhaltenen Beginn (3:8/5. Minute) drehten die Hausherren das Spiel und beendeten das erste Viertel mit einer 18:15-Führung. Diesen Vorsprung bauten die Bayern bis zum Seitenwechsel weiter aus, allerdings leisteten sie sich auch einige Nachlässigkeiten und verspielten dadurch eine noch höhere Halbzeitführung. Danach verlief die Partie zunächst ausgeglichen. Die Basken schafften es aber nicht, noch einmal an die Bayern heranzurücken und den Sieg der Gastgeber zu gefährden.