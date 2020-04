Bayern: Ausgangsbeschränkungen bis zum 10. Mai verlängert

Die Ausgangsbeschränkungen werden in Bayern bis zum 10.Mai verlängert. Das wurde bei der heutigen Pressekonferenz des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder bekannt. Das Kabinett hat außerdem verschiedene Beschlüsse gefasst. Zum einen geht es dabei auch um die 800-Quadratmeter Regel in Geschäften. Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs werden einige Anpassungen vorgenommen:

so Söder. Vom 4. Mai an sollen weitere Lockerungen gelten. Beispielsweise sind dann öffentliche Gottesdienste und Demonstrationen mit bis zu 50 Teilnehmern wieder erlaubt. Mit Blick auf Österreich stellte Söder Lockerungen im Gastronomiebereich ab Ende Mai in Aussicht.