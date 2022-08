Bayern als Spitzenreiter bei Badetoten: Wasserwacht erinnert an Baderegeln

Die heißen Temperaturen locken die Menschen nahezu täglich in die Freibäder oder an die Badeseen. Leider passieren dabei teils tragische Unfälle. Am vergangenen Montag ist im Weißenstädter See eine 73-jährige Frau beim Stand-Up-Paddling ertrunken. Bis Ende Juli waren in Bayern bereits 42 Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Damit ist der Freistaat auch in diesem Jahr trauriger Spitzenreiter bei der Zahl der Ertrunkenen. Anlässlich der Sommerferien ruft die Wasserwacht-Bayern deshalb noch einmal dazu auf, sich an die Baderegeln zu halten, sowie auf sich und andere achtzugeben. Wichtig sei es auch, seine eigenen Kräfte nicht zu überschätzen.

Foto: Symbolbild