Bayerisches THW-Team in Slowenien: Einschätzung aus Oberfranken

Das Technische Hilfswerk schickt ein weiteres Team in die slowenischen Überschwemmungsgebiete. Heute Morgen hat sich ein Team aus Bayern auf den Weg gemacht. Was macht das THW dort dann eigentlich genau? Peter Schönhammer vom THW Bayreuth sagt, die Slowenen haben gezielt um Hilfe bei Räumungen und beim Brückenbau gebeten. Daraufhin hat ein Voraus-Team erstmal die Lage erkundet und Bescheid gegeben, was genau gebraucht wird.

Peter Schönhammer hat Fotos von Kollegen aus Slowenien bekommen. Das erinnert alles sehr an die Einsätze im Ahrtal 2021, sagt er weiter.