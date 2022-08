Immer wieder sind Menschen auf Spenderblut angewiesen. Gerade jetzt in den Sommerferien sind aber viele Menschen im Urlaub und machen sich eher weniger Gedanken um das Thema Blutspende. Das Bayerische Rote Kreuz erinnert deswegen nochmal an seinen Blutspende-Termin in Münchberg. Dort habt ihr heute von 15 bis 20 Uhr in der TV-Vereinsturnhalle die Möglichkeit zu spenden. Ihr müsst euch allerdings vorab dafür anmelden