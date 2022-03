Bayerisches Rotes Kreuz: Aufruf zum Blutspenden

Immer weniger Menschen spenden Blut. Das berichtet der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes. Grund dafür sei neben dem Pandemiegeschehen auch das frühlingshafte Wetter, dass sich erfahrungsgemäß immer negativ auf die Spendenbereitschaft auswirkt. Das BRK bittet alle Personen, die Blut spenden dürfen, auch weiterhin die Termine in Anspruch zu nehmen. Alle Termine sollten im besten Fall über den gesamten April hinweg kontinuierlich ausgelastet sein, um die Versorgungssicherheit weiterhin gewährleisten zu können, so das BRK. Der nächste Blutspendetermin ist am 11. April im Festsaal der Bürgergesellschaft Hof. Hier müsst ihr vorab einen Termin vereinbaren