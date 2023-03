Bayerisches Kabinett: Sitzung im Mai findet in Wunsiedel statt

Die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen sind schon seit langem angekündigt. Dieses Jahr ist es soweit: Das Programm soll im Mai starten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird zur Eröffnung am 19. Mai an einem Festakt im Rosenthal-Theater in Selb teilnehmen. Doch auch schon am 2. Mai wird Söder im Fichtelgebirge sein. Dann tagt das bayerische Kabinett gemeinsam mit den sächsischen Kollegen nämlich in Wunsiedel. Man arbeite mit vielen guten Nachbarn zusammen, so Söder im Vorfeld.