Bayerischer Verfassungsorden: Auszeichnung geht nach Berg

Mit dem Bayerischen Verfassungsorden werden seit über 60 Jahren Bürger geehrt, die sich herausragend für das Gemeinwohl engagieren und sich damit aktiv für die Werte der Bayerischen Verfassung einsetzen. Die Aushändigung im vergangenen Jahr musste wegen Corona verschoben werden. Sie wurde am Vormittag in München nachgeholt. Landtagspräsidentin Ilse Aigner hat den Orden an 44 Persönlichkeiten verleihen. Darunter befinden sich auch vier Oberfranken, unter anderem die Familienpflegerin Erika Mix aus Berg im Landkreis Hof. Aber auch Bayreuths ehemalige Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe hat den Bayerischen Verfassungsorden 2021 erhalten.