Bayerischer Tierwohlpreis 2023: Betrieb aus Gattendorf ausgezeichnet

Der bayerische Tierwohlpreis geht heuer auch nach Oberfranken. Der Betrieb Markstein aus Gattendorf im Landkreis Hof hat den Preis von Landwirtschaftsministerin Kaniber überreicht bekommen. Der Preis geht an Betriebe, in denen Nutztiere möglichst viel Bewegungsfreiheit und eine gute Lebensqualität haben. Die Familie Markstein hat demnach vor allem in artgerechte Schweinehaltung investiert. Die Tiere leben hier im Außenstall auf Stroh. Zum Wohl der Tiere habe der Betrieb sogar sichere Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft an den Nagel gehängt, hieß es von der Jury. Der Tierwohlpreis 2023 ist mit 10.000 Euro dotiert.