Bayerischer Städtetag stellte neuen Vorstand vor

München (dpa/lby) – Der Bayerische Städtetag will heute im Anschluss an seine Vollversammlung in Regensburg seinen neu gewählten Vorstand präsentieren. Chef des Gremiums soll der Straubinger Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) werden. Die Vertreter der Christsozialen hatten sich im Vorfeld auf eine Wahl des 49 Jahre alten Niederbayern verständigt.

Nach einer früheren Absprache zwischen den Parteien stand der CSU derzeit das Vorschlagsrecht für den Vorsitzenden zu. Pannermayr folgt auf seinen Parteifreund Kurt Gribl. Dieser war zwölf Jahre lang Augsburger Oberbürgermeister gewesen. Bei der Kommunalwahl im März trat er nicht mehr an und räumt deswegen auch den Posten bei dem kommunalen Spitzenverband. Pannermayr war bisher schon im Vorstand des Städtetages vertreten.

Der Bayerische Städtetag vertritt als kommunaler Spitzenverband die Interessen von Städten und Gemeinden gegenüber der Staatsregierung und dem Parlament sowie gegenüber der Wirtschaft.