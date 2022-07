Er ist nicht nur Bürgermeister der Stadt Helmbrechts, sondern nun auch Mitglied im Finanzausschuss des Bayerischen Städtetags. Stefan Pöhlmann zu seinem neuen Amt:

Der Bayerische Städtetag ist ein Zusammenschluss bayerischer Kommunen. Er sorgt dafür, dass die Anliegen der Mitglieder Eingang in Gesetzgebung und Entscheidungsprozesse finden. Die nächste Bezirksversammlung findet am 6. Oktober in Helmbrechts statt.