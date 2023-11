Bayerischer Maschinenbau mit deutlich weniger Aufträgen

Triebwerksrückruf reißt MTU tief in die roten Zahlen

Kein Licht am Ende des Tunnels: Schwächelnde Nachfrage und zunehmende Standortprobleme machen den Unternehmen auch im Freistaat zu schaffen. (…)

Schott-Mitarbeiter an zwei Standorten in Kurzarbeit

Der Spezialglas-Hersteller Schott schickt einen Teil seiner Mitarbeiter am Stammsitz Mainz und am Standort Mitterteich in Bayern bis (…)