Bayerischer Landtag: Kein Mandat für Koller, Grießhammer & Ludwig sind drin

Die Stimmen der Landtagswahl sind ausgezählt und verrechnet. Jetzt steht fest, wer aus der Region in den Bayerischen Landtag einzieht. Das geht aus den Zahlen des Landeswahlleiters hervor.

Die Direktkandidaten der oberfränkischen CSU waren seit Sonntag ja alle schon gesetzt. Kristan von Waldenfels und Martin Schöffel vertreten die Stimmkreise Hof und Wunsiedel-Kulmbach.

Holger Grießhammer von der SPD kommt für den Stimmkreis Wunsiedel-Kulmbach in den Landtag.

Rainer Ludwig von den Freien Wählern bleibt Landtagsabgeordneter für den Stimmkreis Wunsiedel-Kulmbach.

Nicht geschafft hat es Oliver Koller von der AfD für den Stimmkreis Hof… trotz gutem Ergebnis und Listenplatz 3 in Oberfranken haben sich die Stimmen nochmal verteilt – die drei oberfränkischen AfD-Mandate gehen an die Kandidaten aus Coburg, Bamberg-Land und Kronach-Lichtenfels.