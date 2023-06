Bayerischer Hotel- und Gaststättenverband: Hotels aus Oberfranken mit Sternen ausgezeichnet

Bei der Vollversammlung der IHK für Oberfranken Bayreuth hat der China-Experte Frank Sieren in Kronach vor dem Wiederaufstieg Chinas (…)

Präsidentschaftswahl in der Türkei: Jusos in Oberfranken sehen das Land in Gefahr

Bei der Stichwahl am vergangenen Sonntag in der Türkei wurde Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan als Präsident bestätigt. Die Jusos in (…)