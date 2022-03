Bayerischer Haushalt: SPD fordert mehr Geld für elektrisches Schienennetz

Für das Erreichen der Klimaziele sind die alten Dieselzüge alles andere als hilfreich. Die Elektrifizierung der Bahnstrecken in Bayern stockt aber. Nur 51 Prozent des Streckennetzes sind auch für elektrische Lokomotiven befahrbar. Die bayerische SPD-Landtagsfraktion fordert mehr Geld für den Ausbau des elektrischen Bahnverkehrs von der bayerischen Staatsregierung.

Für die laufenden Haushaltsberatungen fordert die Landtags-SPD, die Investitionen zur Reaktivierung von Bahnstrecken um 35 Millionen Euro zu erhöhen. Zukünftig soll der Freistaat außerdem mindestens 10 Millionen Euro pro Jahr für den Schienenverkehr bereitstellen. Damit die andere Hälfte des Streckennetzes in Bayern auch noch elektrisch wird, braucht es in den nächsten fünf Jahren ca. 75 Millionen Euro, meint die SPD-Landtagsfraktion. Neben einem elektrifizierten Schienennetz müsse das Bahnangebot außerdem durch höhere Taktzeiten und einen erweiterten Fahrplan attraktiver werden. In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Anteil der elektrisch befahrbaren Strecken übrigens nur um 2,5 Prozent erhöht. Auch die Bahnstrecken rund um Hof und Marktredwitz sind teils noch nicht elektrifiziert.