Bayerischer Fußball-Verband: Verbandsspielklassen für Saison 2021 eingeteilt

„Es ist jedes Jahr eine gigantische logistische Herausforderung“. Das sagt der Spielleiter des Bayerischen Fußball-Verbandes, Josef Janker, über die Einteilung der Verbandsspielklassen. Dabei versucht der Spielausschuss die Spielklassen so einzuteilen, dass sie möglichst kurze Fahrtwege zu den einzelnen Spielen haben und sich mit möglichst vielen Nachbar-Mannschaften duellieren können. Die SpVgg Bayern Hof spielt heuer in der Bayernliga Nord , unter anderem gegen den FC Eintracht Bamberg 2010. Die Kickers Selb, der SV Mitterteich, der FC Vorwärts Röslau und der FC Eintracht Münchberg spielen in der Landesliga Nordost. Die Bayernliga startet voraussichtlich am 17. und die Landesliga am 24. Juli in die neue Saison.