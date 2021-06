Bayerischer Digitalpreis: Absolventin der Hochschule Hof ausgezeichnet

Beim Thema Barrierefreiheit denken viele von euch jetzt vielleicht erstmal an Zugänge für Menschen im Rollstuhl – wie zum Beispiel eine Rampe statt einer Treppe. Aber auch im Internet wird Barrierefreiheit immer wichtiger. Webseiten sollten auch auf Menschen mit einer Sehbehinderung ausgerichtet sein. Mit dieser Thematik hat sich Katharina Müggenburg in ihrer Bachelorarbeit an der Hochschule Hof auseinandergesetzt. Sie hat herausgefunden, dass 98 Prozent der eine Million beliebtesten Webseiten im vergangenen Jahr immer noch Hindernisse für Menschen mit Behinderung aufweisen. Das seien schon einfache Dinge wie schlechte Kontrastverhältnisse. Ihre Abschlussarbeit hat auch die Jury des Bayerischen Digitalpreises „B.Digital“ überzeugt. Die Absolventin der Hochschule Hof hat den dritten Platz belegt.