Bayerischer Dialektpreis: Auszeichnung geht auch nach Helmbrechts

Am Dialekt erkennt man gleich, wo jemand herkommt. Er ist damit auch ein Stück Heimat. In Bayern gibt es auch einen Dialektpreis für diejenigen, die sich besonders für die Pflege ihres Dialekts einsetzen. Zu den Preisträgern in diesem Jahr gehört auch Sonja Keil aus Helmbrechts. Sie schreibt Kurzgeschichten, Kinder- und Adventsgeschichten, Kalenderblätter und vieles mehr in Mundart. Außerdem ist Sonja Keil Märchenautorin und -erzählerin an dem von ihr organisierten Helmbrechtser Märchentag. Sonja Keil wurde 2009 bereits mit dem Frankenwürfel geehrt. Es ist die höchste Auszeichnung in Franken für Menschen „des fränkischen Schlags“. Keil kommt ursprünglich aus Schwaben und ist im Alter von 13 Jahren nach Oberfranken gezogen.