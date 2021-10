Bayerischer Ärztetag in Hof: Die wichtigsten Forderungen

Durch Corona hat fast jeder über unser Gesundheitssystem nachgedacht oder ist damit in Berührung gekommen. Beim 80. Bayerischen Ärztetag haben die Delegierten auch darüber in Hof gesprochen und Forderungen an die Politik gestellt. Unter anderem möchten sie, dass Corona-Impfstofffläschchen auch für Einzeldosen angeboten werden, um künftig keinen Impfstoff mehr zu verschwenden. Die Bundesregierung und die Bayerische Staatsregierung müssten zudem dafür sorgen, dass die 3G-Regel überall dort durchgesetzt wird, wo es besonderem Schutz von Patienten, Mitarbeitern sowie von Kindern und Jugendlichen bedarf: Also im Gesundheitswesen und Bildungseinrichtungen. Es brauche außerdem einen Hitzeaktionsplan, um die Menschen vor den gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels zu schützen.

Auch die Gewinnoptimierung im Gesundheitswesen war ein Thema beim 80. Ärztetag in Hof: Die Delegierten hatten dabei investorenbetriebene Medizinische Versorgungszentren im Blick. Die Politik müsste deren marktbeherrschende Stellung verhindern und unter anderem ein verpflichtendes MVZ-Transparenzregister schaffen. Viele dieser MVZ würden allein nach Profit arbeiten, aber keine Vor- und Nachsorge für die Patienten mehr bieten. Kritisch sehen die Delegierten auch Alternativmedizin wie Homöopathie. So soll die Zusatzbezeichnung bei Ärzten künftig nicht mehr zugelassen werden, auch wenn sie sich auf dem Gebiet haben weiterbilden lassen. Ganz verboten ist die Behandlung mit Globuli dadurch aber nicht.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Der Staat soll sich um psychiatrische Begutachtung von Geflüchteten in Erstaufnahmeeinrichtungen kümmern. Diese litten aufgrund von körperlichen und psychischen Gewalterfahrungen oft unter psychischen Erkrankungen.