Bayerische Wirtschaft startet Nachhaltigkeitskampagne

Die bayerische Wirtschaft will in einer mehrmonatigen Öffentlichkeitskampagne mit ihren Aktivitäten für die Nachhaltigkeit werben. Koordiniert wird die Aktion von der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft als Dachverband. Deren Präsident Wolfram Hatz verband die Präsentation am Donnerstag mit drei Forderungen: mehr staatliche Förderung für Investitionen und Innovationen vor allem im Bereich Klima- und Umweltschutz, schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien und klimafreundlicher Energieversorgung sowie weniger Vorschriften.

«Immer neue kleinteilige und planwirtschaftliche Auflagen aus Berlin und Brüssel sind kontraproduktiv, denn sie hemmen Innovationen und damit auch die Nachhaltigkeit», kritisierte Hatz. Die Kampagne soll im Oktober enden. «Wir wollen damit der Öffentlichkeit vermitteln, welch hohen Stellenwert die Nachhaltigkeit für die bayerische Wirtschaft hat.».