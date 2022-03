Bayerische Unis beenden Forschungsprojekte mit Russland

Mehr als 100 Nobelpreisträger haben wegen des anhaltenden Krieges in der Ukraine einen Aufruf zum Frieden unterzeichnet. In (…)

Die drei großen Münchner Orchester sowie die Augsburger Philharmoniker geben Benefizkonzerte für die Menschen in der (…)

Bayerns Sport will angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine den Notleidenden helfen. Der Bayerische Landes-Sportverband (…)

Erst wirbelt die Corona-Pandemie die ganze Welt durcheinander, nun sorgt der Krieg in der Ukraine für einen globalen Krisenmodus. Sogar (…)

Aschermittwochs-Gottesdienste im Zeichen des Ukraine-Krieges

Der Krieg in der Ukraine hat in vielen katholischen Kirchen in Bayern die Aschermittwochs-Gottesdienste geprägt. «Wir denken (…)