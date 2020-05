Bayerische Staatshilfen: So reagiert die Hofer Kulturszene

Die Kulturbranche hat die Corona-Krise hart getroffen. Der Freistaat Bayern greift ihr jetzt ordentlich unter die Arme und stockt sein Hilfsprogramm auf 200 Millionen Euro auf. Florian Lühnsdorf, der Geschäftsführer des Theaters Hof freut sich darüber:

Nach Pfingsten könnte es Schritt für Schritt mit Vorstellungen wieder losgehen. Um den Abstand einzuhalten, müssen dann einige Plätze leer bleiben. Auch Open-Air-Veranstaltungen oder kürzere Theaterferien sind im Gespräch. Stefan Schmalfuß vom Hofer Central-Kino hat noch keinen konkreten Termin, weil Filmstarts in den Herbst verschoben sind. Deshalb öffnet auch das Capitol in Plauen am Montag noch nicht, obwohl Sachsen es dann wieder erlaubt.