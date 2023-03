Bayerische Schneepflugmeisterschaft: Anmeldefrist endet bald

In der vergangenen Nacht hat es nochmal geschneit. Der Winterdienst war wieder gefordert. Um auf die physischen und psychischen Belastungen der Mitarbeiter aufmerksam zu machen, steigt im Mai in Marktredwitz wieder die Bayerische Schneepflugmeisterschaft statt. Die Teams treten in einem Geschicklichkeitswettbewerb gegeneinander an und müssen einen Parcours überwinden. Die Startplätze sind begrenzt. Interessierte haben nur noch bis Montag (13.3.) die Möglichkeit sich für die Schneepflugmeisterschaft anzumelden. Die Veranstaltung soll auch dazu dienen, Nachwuchs für den Winterdienst zu gewinnen.